Lothar Matthäus: Deshalb ist mir Jamal Musiala lieber als Lamine Yamal

"Unsere Mannschaft ist jederzeit in der Lage, die Spanier in Verlegenheit zu bringen", schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in der Sport Bild.

Spanien verfüge über zahlreiche Klassespieler wie Wunderknabe Lamine Yamal oder Mittelfeldchef Rodri, meinte Matthäus, aber: "Das Schöne ist, dass wir all diesen Ausnahme-Könnern die gleiche Qualität entgegensetzen können."

Auch und vor allem Yamal. "Ich sage nicht, dass wir in Musiala den besseren Jamal haben - aber wir haben den reiferen. Nicht nur als Patriot ist er mir bei diesem Turnier noch lieber als Yamal. Denn unsere Nummer 10 ist torgefährlicher als der Spanier, was er mit drei EM-Treffern bewiesen hat."