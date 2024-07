"Er soll nicht labern": Matthias Sammer erklärt seine Absage an den DFB

"Ich durfte in meiner Karriere alles sein, was der Fußball zu bieten hat: Spieler, Trainer, DFB-Sportdirektor und Sportdirektor beim FC Bayern. Als ich damals aufgrund eines kleinen Gerinnsels - einem kleinen Löchlein an meinem Herzen - aufgehört habe, spürte ich: Es reicht!", erzählte Sammer gegenüber der Bild.

Bestrebungen, in das operative Geschäft noch einmal zurückzukehren habe er deshalb - Stand jetzt - nicht: "Bis zum heutigen Tage verspüre ich nicht die Bereitschaft und Lust dazu. Ich möchte dem Fußball weiter dienen, aber ich möchte rausgehen aus 24 Stunden, sieben Tage die Woche."

Das bekam im Herbst 2023 auch der DFB zu spüren, der ihn als Kandidaten auf das Amt als Bundestrainer auserkor. Der Cheftrainerposten bei der deutschen Nationalmannschaft sei ein "wunderbares Amt", meinte Sammer, ihm fehle aber die Entschlossenheit und letzte Überzeugung.

"Ich habe totales Verständnis, wenn jemand sagt: Er soll nicht labern - er soll machen! Aber: Ich habe es gemacht und ich möchte es nun nicht mehr", meinte der 56-Jährige.