"Ich war schockiert": In Julian Nagelsmann brodelt es

Manuel Neuer gegen die Ukraine wieder dabei

Der 36-Jährige kann gegen den EM-Teilnehmer Ukraine nach 550 Tagen wieder auf seine Nummer eins Neuer setzen. Zuletzt stand der langjährige Kapitän beim WM-Desaster 2022 in Katar im deutschen Tor. Neuer gebe einem "auf dem Platz ein unglaublich gutes Gefühl", betonte Kimmich.

Der Schlussmann hob noch einmal die Bedeutung des Spiels am Montag und der EM-Generalprobe am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland hervor. "Das ist eine letzte Wasserstandsmeldung. Wenn wir positive Ergebnisse abliefern, lässt sich das erste EM-Spiel auch ein bisschen einfacher gestalten", sagte Neuer.

Im Training ging es ordentlich zur Sache, auch wenn Nagelsmann sich auf eine Startelf nahezu festgelegt hat. "Der Konkurrenzkampf ist trotzdem groß genug. Die Qualität ist sehr hoch", sagte Robert Andrich vom Doublesieger Bayer Leverkusen.

Einen Fokus legte Nagelsmann auf die offensiven Standards. "Es ist eine Stärke und kann Spiele entscheiden", erklärte Jonathan Tah. Auch das sahen Nagelsmann und seine Spieler beim Champions-League-Finale.