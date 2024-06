"Vollkommen richtig": Christoph Daum lobt Julian Nagelsmanns Verzicht auf "Zeitbombe" Mats Hummels

Auf die Frage, ob der Bundestrainer den Innenverteidiger hätte berücksichtigen sollen, antwortete Daum: "Lieber nicht. Es war vollkommen richtig." Und weiter: "Das ist eine tickende Zeitbombe."

Damit bezog er sich auf Stimmen aus der Nationalmannschaft und dem privaten Umfeld des Verteidigers. Trotz dieser Meinung hatte Daum aber auch positive Worte für Hummels übrig: "Den sollte man wirklich ehren, für alles, was er geleistet hat." Seine Leistungen in der Champions League wären "überragend" gewesen.

Hummels erreichte mit dem BVB das Champions-League-Finale und wurde im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain zweimal zum "Player of the Match" ausgezeichnet. Außerdem schaffte er es ins Team der Saison in der Königsklasse.

Nagelsmann entschied sich dennoch gegen Hummels, weil dieser nur Ersatzspieler gewesen wäre. Mit Antonio Rüdiger und Jonathan Tah steht die Stamminnenverteidigung fest.