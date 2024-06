"Harry Kane ist auch kein klassischer Mittelstürmer": Kai Havertz versteht Diskussion nicht

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt bei der EM bisher konsequent auf Havertz als Stürmer Nummer 1. Doch es gibt immer wieder Stimmen, die den Mann vom FC Arsenal nicht als ideale Besetzung für diese Position sehen. Eine Debatte, die der gebürtige Aachener nicht nachvollziehen kann.

"Fußball hat sich unglaublich weiterentwickelt, vor allem in den letzten Jahren. Wer im europäischen Fußball ist denn wirklich so ein klassischer Mittelstürmer? Erling Haaland vielleicht. Nicht einmal Harry Kane ist für mich einer. Er hat zwar einen tollen Abschluss, steht aber nicht einfach nur vorne in der Box und wartet auf den Ball. Deswegen verstehe ich die Diskussion nicht. Ich habe die letzten sechs Monate auf dieser Position sehr erfolgreich gespielt. Ich fühle mich vorne drin wohl und sehe mich auch langfristig auf dieser Position", sagte Havertz bei Sport1.

Havertz, der in 49 Länderspielen 17 Tore erzielt hat, geht trotzdem nicht davon aus, im DFB-Team immer von Anfang an zu spielen. Mit Niclas Füllkrug hat Nagelsmann schließlich eine gute Alternative.

"Davon ausgehen kann niemand. Ich bin ein Spieler, der Vertrauen braucht. Es gilt, im Training hart zu arbeiten und in den Spielen alles zu geben. Das kann ich von mir behaupten. Jeder will auf dem Platz stehen, am Ende entscheidet der Bundestrainer", so Havertz.