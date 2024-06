"Ist das dann auch ein Foul?": Niclas Füllkrug zückt Smartphone, um Jamal Musialas Führungstor gegen Ungarn zu verteidigen

© getty

Füllkrug wurde nach dem Spiel in der Mixed Zone auf Englisch gefragt, ob er mit dem Tor einverstanden sei: "Einige ungarische Spieler haben von einer zweifelhaften Entscheidung gesprochen."

"Nein", wehrte der 31-Jährige ab. "Es war ein reguläres Tor. Ich kann Ihnen ein Bild zeigen." Der Angreifer zückte prompt sein Smartphone und zeigte ein Foto mit ihm und Orban, auf dem der ungarische Kapitän von RB Leipzig den Deutschen beim Kopfballversuch mit beiden Händen zurückstößt.

"Ist das dann auch ein Foul? Hä? Also bitte", so Füllkrug weiter. Die Antwort gab er selbst, nachdem er das Bild in alle Richtungen gezeigt hatte: "Nein, es ist kein Foul. Da schubst er auch nur, das ist aber kein Foul."

Gündogan sei nicht der größte und kräftigste Spieler, habe seinen Körper aber gut eingesetzt. "Ich denke, das ist kein irreguläres Tor", sagte Füllkrug.