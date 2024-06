"An diese These glaube ich nicht": Wegen Mats Hummels! Ex-Nationalspieler versteht Julian Nagelsmann nicht

"Ich hätte Hummels zur EM mitgenommen. An die These, er sei ein Troublemaker, wenn er nicht spiele, glaube ich nicht. Und sportlich darfst du auf jemanden wie ihn normal nicht verzichten", schrieb Bobic in seiner Kolumne für den kicker.

Dass der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund Ende Juni ausläuft, ein "Troublemaker" sein könnte, hat Nagelsmann so freilich nie gesagt. Mehrere Experten stellten diese Vermutung auf.

Er habe eine "Entscheidung im Sinne der Mannschaft" getroffen, erklärte der Bundestrainer den Verzicht auf Hummels. Obwohl der Weltmeister von 2014 "alles reingeworfen" habe, so Nagelsmann.

Für Bobic ist Hummels unverzichtbar, als Beleg nannte der Europameister von 1996 die Leistung des 35-Jährigen bei der 0:2-Niederlage der Dortmunder im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.