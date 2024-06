© getty

Deutschland, Prämien und Preisgeld für das DFB-Team bei EM 2024: Wie viel Geld bekommen die deutschen Nationalspieler?

Die Prämien für die deutschen Nationalmannschaft sind wenig überraschend erfolgsabhängig. Bei einem erneuten Ausscheiden, wie zum Beispiel bei der WM in Katar, in der Vorrunde würden Toni Kroos und Co. allerdings leer ausgehen.

Bei einem Gruppensieg winken jedem DFB-Profi 50.000 Euro. Das Viertelfinale bringt 100.000 Euro ein, das Halbfinale nochmal 50.000 Euro mehr.

Reicht es am Ende zu Platz zwei, dürfen sich die Spieler über 250.000 Euro freuen. Der Titelgewinn würde die Geldbeutel hingegen in historischer Höhe auffüllen.

Dann bekommt jeder Nationalspieler 400.000 Euro. Bislang zahlte der DFB maximal 300.000 Euro an seine Helden aus, und zwar im Jahr 2014 beim Gewinn der Weltmeisterschaft.

Das hat zur Folge, dass der DFB den insgesamt 26 Spielern beim Triumph im eigenen Land 10,4 Millionen Euro auszahlen müsste. Alle Zahlen berufen sich auf einen Ende Mai veröffentlichten Bericht von Sky.