"Das Land steht hinter uns!" Endlich EM-Euphorie bei der deutschen Nationalmannschaft

Rudi Völler: "Euphorie mitnehmen"

Wie am Montagnachmittag in Jena oder schon bei der Ankunft am Sonntag. Nagelsmann schwärmte von den vielen Fans in Trikots und mit Schals, von all den Deutschland-Fähnchen an den Häusern. Entsprechend berührt habe er in der ersten Nacht im noblen Spa & GolfResort Weimarer Land "was Schönes geträumt" - aber nicht vom Titel, wie er betonte. Der Delaunay-Pokal, meinte er, komme aber in seinen "Tagträumen" häufiger vor.

Vor Nagelsmann hatte der DFB-Präsident die Hoffnungen noch einmal in Worte gegossen. "Wir wissen ja, wo wir herkommen, wie stark die Konkurrenz ist. Nichtsdestotrotz vertraue ich unserer sportlichen Leitung. Wir wollen das Maximale erreichen", sagte Bernd Neuendorf, "und das ist auch möglich." Auch er hat beobachtet, "dass eine Europameisterschaft im eigenen Land niemanden kalt lässt, dass die Menschen diesem Turnier entgegen fiebern". Entsprechend riet Völler der Mannschaft und ihrem Chef, "diese Euphorie mitzunehmen".

Das konnten beim öffentlichen Training anfangs nur 19 Spieler, ein angeschlagenes Quartett mit Leroy Sane und Jamal Musiala wich für lockere Übungen bald auf einen Nebenplatz aus. Zehn Akteure fehlten ganz - wegen Verpflichtungen bei ihren Klubs oder wie Manuel Neuer erkrankt. Erst kommenden Dienstag, dann in der "finaleren" Vorbereitungsphase in Herzogenaurach, soll das Team komplett sein. Sollte noch jemand ausfallen, könnte Nagelsmann einen nicht Nominierten aus dem Urlaub holen: "Ausgeschlossen ist nix."

Seine Mannschaft, betonte Nagelsmann, solle sich "nicht lähmen lassen" von all den Erwartungen. Obwohl auch er weiß: "Da wird nicht nur Europa, sondern die ganze Welt drauf schauen!" Umso lockerer lässt er die Leine abseits des Platzes.