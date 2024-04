"Jetzt ist Ruhe": Stefan Effenberg begrüßt Entscheidung von Julian Nagelsmann

Effenberg empfahl seinem Ex-Klub wärmstens, sich mit Zinédine Zidane zu beschäftigen. Spanische Medien berichteten erst am Freitag, der frühere Weltstar, der Real Madrid als Trainer dreimal zum Champions-League-Sieg geführt hatte, stehe kurz vor der Unterschrift in München. Laut L'Equipe will er allerdings lieber zu Manchester United.

"Ich habe ja noch selbst gegen ihn gespielt und würde mich mega darüber freuen, wenn er neuer Bayern-Trainer werden würde. Wenn so einer, mit seiner Aura, vor dir steht, dann stehen die Jungs ganz sicher auch stramm", erklärte Effenberg.