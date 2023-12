DFB-Team: Kurios! Emre Can wird offenbar zum Nationalspieler des Jahres gewählt

Emre Can unter Julian Nagelsmann außen vor

Hinter Can liegen Füllkrug (18 Prozent) und Jamal Musiala (10 Prozent) abgeschlagen auf den Plätzen zwei und drei. Die Abstimmung geht noch bis zum 12. Januar um 12 Uhr.

Can wurde nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick in die Nationalmannschaft zurückgeholt - und absolvierte in diesem Jahr sechs Spiele.

Seit der Übernahme von Nagelsmann ist Can jedoch wieder außen vor. Beim vergangenen Lehrgang im November hätte er aber ohnehin wegen einer Prellung gefehlt.