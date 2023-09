DFB-Team - Der Absturz von Hansi Flick in der Chronologie: In drei Jahren vom Triple-Sieger zum Sündenbock der Nation

Mit jeder Menge Titeln im Gepäck trat Hansi Flick sein Amt beim DFB an. Rund zwei Jahre später ist er der erste Bundestrainer, der gegangen wurde. So lief der bittere Absturz des einstigen Triple-Siegers zum Sündenbock einer ganzen Nation.

Zurück an die Weltspitze. So lautete der Plan, den Hansi Flick mit der deutschen Nationalmannschaft verfolgen sollte. Etwas mehr als zwei Jahre nach seinem Amtsantritt im August 2021 steht der DFB noch nicht einmal am Fuße des Berges, der zur Spitze führt. Vielmehr befindet sich der Gastgeber der kommenden Europameisterschaft an einem der tiefsten Tiefpunkte seiner Historie. Das 1:4 gegen Japan brachte das längst volle Fass schließlich zum Überlaufen. Die ernüchternde Bilanz aus den vergangenen 17 Spielen: Vier Siege, sechs Niederlagen und sieben Remis. Wer Deutschland in neun Monaten zur Heim-EM führen soll, ist momentan noch offen. Vorerst leiten Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Geschicke. Doch wie konnte es unter Flick soweit kommen? Holte er doch mit dem FC Bayern München nach weniger als einer Saison das Sextuple und stieg prompt in die Riege der gefragtesten Trainer der Welt auf. SPOX und Goal zeigen den Absturz von Flick in der Chronologie. Zunächst widmen wir uns aber dem Moment, der alles änderte.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Aus dem Schatten ins Licht 4. November 2019: Nachdem Niko Kovac einen Tag zuvor nach einem krachenden 1:5 bei Eintracht Frankfurt nach 16 Monaten seinen Hut beim FC Bayern nehmen muss, übernimmt interimsweise Hansi Flick. Erst im August war er zur Unterstüzung als Co-Trainer in Kovacs Team installiert worden. Fünf Tage später gewinnen die Bayern mit 4:0 gegen Erzrivale Borussia Dortmund.

© imago images Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Denkwürdige JHV 15. November 2019: Uli Hoeneß dankt bei der Jahreshauptversammlung als Präsident ab, Herbert Hainer übernimmt. Der Abschied des "Bayern-Machers" wird aber ein wenig getrübt. Zahlreiche Fans kritisieren Sportdirektor Hasan Salihamidzic und den Umgang der FCB-Führung mit Kovac. Indes gibt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bekannt, dass Flick "mindestestens bis Weihnachten" Cheftrainer bleibt.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Endgültige Beförderung 21. Dezember 2019: Flick führt den FC Bayern zur Winterpause auf Platz drei, der Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig beträgt vier Punkte. Der FCB macht Flick "mindestens bis zum Ende der laufenden Saison" zum Cheftrainer. Diesen Posten hatte er zuletzt 2005 bei der damals noch unterklassigen TSG Hoffenheim inne.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Corona als Wendepunkt 14. März 2020: Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in Atem, auch der Spielbetrieb in Deutschland wird auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Flick nutzt die Zeit, um eine unschlagbare Truppe zu formen.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Rekord von Pep geknackt 3. April 2020: Nach der Rekordbilanz von 22 Siegen aus 25 Spielen - Pep Guardiola hatte zuvor 21 aus 25 Partien gewonnen - verlängert der FC Bayern den Vertrag mit Flick vorzeitig bis 2023. "Hansi und ich wissen, in welche Richtung wir die Mannschaft entwickeln wollen. Der Fußball steht vor großen Herausforderungen. Wir glauben, dass Hansi auch der richtige Cheftrainer für diese Zeit ist", wird Salihamidzic in der Pressemitteilung zitiert.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Nicht mehr zu stoppen 17. Mai 2020: Die Bundesliga ist zurück. Die Bayern gewinnen vor leeren Rängen mit 2:0 bei Union Berlin. Neun Tage später folgt die Vorentscheidung im Titelkampf. In Dortmund gelingt ein 1:0-Sieg. "Wir wollten einen großen Schritt nach vorne tun, das haben wir getan", freut sich Flick.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Der erste Titel 16. Juni 2020: Die Bayern machen am 31. Spieltag nach einem 1:0 in Bremen die 30. Meisterschaft perfekt. Gefeiert wird in einem leeren Stadion, jedoch nicht zum letzten Mal in dieser Saison. Überreicht wird die Meisterschale dann am 27. Juni in Wolfsburg. Eine Stadt, die in Flicks Chronik noch häufiger auftauchen wird.

© imago images / Poolfoto Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Das Double 4. Juli 2020: Auch im DFB-Pokal sind Flicks Bayern nicht zu stoppen. Nach einem 4:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen dürfen die Münchner den Pott zum 20. Mal in die Luft stemmen.

© imago images Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Die Krönung 23. August 2020: Die Königsklasse wird in einem Finalturnier in Lissabon entschieden. Nach zwei überzeugenden Siegen gegen den FC Barcelona (8:2) und Olympique Lyon (3:0) holen die Bayern dank eines 1:0-Sieges über Thomas Tuchels PSG den Henkelpott. Flick wird in der Folge als Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Knackpunkt Kaderplanung Sommer 2020: Obwohl der FC Bayern zurück auf Europas Thron ist, herrscht Unruhe an der Säbener Straße. Nach und nach wird bekannt, dass Flick und Salihamidzic unterschiedliche Vorstellungen in der Kaderplanung haben. Bereits im Winter hatte Flick zwei neue Spieler für die Defensive und Offensive gefordert, bekam jedoch "nur" Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola. Indes verlassen Thiago, Philippe Coutinho und Ivan Perisic zum Unmut von Flick den Verein. Der nächste Kratzer im Verhältnis mit Salihamidzic.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Wilder Deadline Day 5. Oktober 2020: Flicks interne Wünsche nach Neuverpflichtungen werden nicht beachtet. Unter anderem kommt Salhamidzics Wunschspieler Leroy Sané, am Deadline Day folgen vier weitere Transfers, die unter Flick kaum bis gar keine Rolle spielen sollten: Marc Roca, Douglas Costa, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting. Besonders die Transfers von Costa und Sarr entsprachen nicht Flicks Vorstellungen. Er hätte angeblich lieber Callum Hudon-Odoi und Sergiño Dest in seinem Team gehabt. Neben dem Quartett lässt Flick auch Sané größtenteils auf der Bank schmoren.

© imago images / Eibner Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Zoff mit Brazzo eskaliert Frühjahr 2021: Der Steit zwischen Salihamidzic und Flick eskaliert. Lediglich das gemeinsame Einschreiten von Rummenigge und Hoeneß wirkt schlichtend. Trotz "meinungsstarken" Diskussionen könne schließlich nicht mehr von einem Zerwürfnis die Rede sein. Die von der Führungsetage angeblich geforderten Einsatzzeiten von Alexander Nübel, denen Flick keine Beachtung geschenkt haben soll, und der auslaufende Vertrag von Jérôme Boateng (Flick wollte verlängern) bleiben jedoch Streitpunkte. Das Verhältnis zu Salihamidzic gleicht einem Pulverfass, welches jeden Moment explodieren könnte.

© imago images Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Unerfüllte Wünsche 17. März 2021: Im Zuge des Achtelfinal-Hinspiels gegen Lazio Rom in der Champions League gibt Flick in einem Interview preis, dass er neben Hudson-Odoi gerne auch Kai Havertz und Timo Werner verpflichtet hätte. Auch hierbei sei er auf taube Ohren gestoßen. Bei einer Pressekonferenz sagt Flick: "Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte." Rund eine Woche später berichtet Flick etwas überraschend von einer Aussprache mit Salihamidzic: "Wir sind beide aufeinander zugegangen und haben das aus der Welt geschafft. Ganz im Sinne des Vereins. Es war ein kurzes Gespräch, jetzt sind wir sehr optimistisch für den Rest der Saison." Derweil machen sich Gerüchte breit, wonach Flick auf den Anfang März zurückgetretenen Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft folgen könnte.

© imago images / Team 2 Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Die Ruhe will nicht einkehren 19. März 2021: Ruhe herrscht rund um die Bemühungen der Bayern und Flick, dem Thema Wind aus den Segeln zu nehmen, jedoch nicht. Immer wieder sickern Berichte über Streitigkeiten zwischen dem FCB-Coach und Salihamidzic durch. Im Dezember 2020 während der Klub-WM in Katar, wo Flick das Sextuple perfekt machte, kam es wohl zum Höhepunkt des Zoffs. Auf einer Busfahrt war Flick derart von Salihamidzic genervt, dass er diesen anbrüllte. "Jetzt halt endlich mal dein Maul", soll er vor versammelter Mannschaft gesagt haben. Flick bestätigt den Vorfall wenig später.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Neuer Zoff wegen Boateng 5. April 2021: Der offizielle Abgang von Boateng schürt neues Feuer. Während Salihamidzic von einer gemeinsamen Entscheidung spricht, äußert sich Flick kryptisch: "Alles muss ich jetzt nicht beantworten, weil ich es nicht möchte. Ich muss da auch ein bisschen schauspielern, das gehört zum Trainerjob dazu." Die Worte lassen darauf schließen, dass Flick wohl doch nicht so ganz Teil der Entscheidung war.

© imago images / Minkoff Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Wieder muss geschlichtet werden 7. April 2021: Zwei Tage nach der 2:3-Pleite in der Champions League gegen PSG nimmt sich Rummenigge die beiden Streithähne zur Brust. "Dieses Thema muss ein Ende haben", erklärt dieser gegenüber der Bild-Zeitung: "Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche." Auf einer Pressekonferenz in derselben Woche folgt der nächste Seitenhieb von Flick in Richtung von Saliahmidzic. "Wir hatten vergangenes Jahr eine Mannschaft, die qualitativ - und das weiß, glaube ich, jeder und jeder wird mir da zustimmen - besser war als die Mannschaft in diesem Jahr. Ich versuche das Ganze so zu lösen oder so zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Was ansonsten an Störfeuern kommt, das kommt nicht von mir uns ich werde mich dazu auch in Zukunft nicht äußern." Auf die Frage, ob er seinen Vertrag verlängern wolle, kommentierte er vielsagend mit folgenden Worten: "Nächste Frage."

© imago images / Sven Simon Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Schlusstrich in München 17. April 2021: Das Aus in der Champions League ist inzwischen besiegelt. Aus dem Pokal schied man bereits in der 2. Runde gegen Holstein Kiel aus. Noch bevor die neunte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach war, lässt Flick nach einem 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg die Bombe platzen. Flick verkündet live im TV, dass er seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag auflösen will. Der Münchner Vorstand "missbilligte" anschließend Flicks einseitige Kommunikation. Berichten zufolge hatte Flick seinen Abgang schon vor Wochen geplant. Außerdem habe es interne Kritik an dem Trainer gehagelt, weil es Alleingänge bei der Kontaktierung von Wunschspielern gegeben habe.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Neue Aufgabe beim DFB 25. Mai 2021: Während die Bayern bereits zehn Tage nach Flicks Interview Julian Nagelsmann als dessen Nachfolger bestätigten, macht der DFB die Verpflichtung von Flick als Bundestrainer bekannt. DFB-Direktor Oliver Bierhoff verkündet: "In der Zeit bei Bayern München hat er gezeigt, wohin er eine Mannschaft als Cheftrainer führen kann. Wir sind uns schnell über die Zusammenarbeit und künftige Aufgaben einig geworden. Es war für mich wichtig, noch vor Beginn der Europameisterschaft Klarheit zu schaffen. Wir haben ein großes gemeinsames Ziel: zurück an die Weltspitze. Hansi wird sich als oberster sportlicher Kopf des Verbandes neben der sportlichen Leitung der A-Nationalmannschaft im Rahmen vieler weiterer Projekte und Initiativen unserer Direktionen, die alle Nationalmannschaften, die Trainerausbildung und die DFB-Akademie einschließen, einbringen." Salihamidzic berichtet später von einer gemeinsamen Aussprache bei einem Glas Wein. Flick habe allen Mitarbeitern zudem einen Elektroroller geschenkt. "Meinen hat er mir auch persönlich vorbeigebracht", erklärte Brazzo. Im Rahmen der Amazon-Dokumentation "FC Bayern - Behind the Legend" kommen derweil weitere Details zum Zoff ans Licht. Die Situation ließ sich nur schwer mit den Dreharbeiten vereinbaren, wie der damalige Vorstandschef Oliver Kahn bestätigte: "Da kann es schon einmal nerven, wenn Freund Nepomuk mit der Kamera vor der Tür steht und fragt: 'Kann ich das mitfilmen?' Da ging es dann schonmal heftig zur Sache."

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Amtsantritt beim DFB 1. August 2021: Flick tritt mit Blick auf die WM in Katar und der Heim-EM das Amt als großer Hoffnungsträger an. "Ich werde mein Bestes geben, 'all in' dafür, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen."

© imago images Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Einstand nach Maß 26. März 2022: Nach dem 2:0 gegen Israel gelingt Flick ein Rekordstart mit der deutschen Nationalmannschaft. Acht Siege aus den ersten acht Spielen hatte es zuvor noch nie beim DFB gegeben. Mal wieder ein Rekord kurz nach Amtsantritt. Derweil ist die WM-Qualifikation im Sack, das Interesse der Fans kehrt zurück. Alles läuft nach Plan.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Flecken auf der weißen Weste Juni 2022: In der Nations League tut sich Deutschland schwer. Die Siegesserie ist mit vier Remis in Serie gerissen, immerhin gelingt ein 5:2-Sieg gegen Italien. Im September missglückt der Abschluss mit einem 0:1 gegen Ungarn und einem 3:3 gegen England. Die Abwehrschwächen sind längst ein Thema.

© imago images Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Desaster bei der WM in Katar Dezember 2022: Was die Rückkehr in die Weltspitze einleiten soll, endet in einem Desaster. Nach 2018 in Russland folgt das nächste Vorrunden-Aus. Ein 4:2-Sieg gegen Costa Rica im letzten Gruppenspiel reicht Deutschland nach der 1:2-Pleite gegen Japan und dem 1:1 gegen Spanien nicht. Das Fiasko hatte sich schon beim Trainingscamp im Oman angebahnt, als Flick beim 1:0-Testspiel darauf verzichtete, seine erste Elf einzuspielen. Die Schuld für das frühe Ende sah er jedoch nicht bei sich: "Mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Von daher liegt es nicht an mir." Der DFB reagiert und führt eine Task-Force um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Oliver Mintzlaff, Matthias Sammer und Rudi Völler ein, die Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke zur Seite stehen soll. Gegenstand der ersten Tagungen ist vor allem die Debatte um die "One-Love"-Binde, von Flick ist man weiterhin überzeugt.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Bierhoff geht, Flick bleibt März 2023: Der jahrelange Teammanager Oliver Bierhoff muss seine Koffer packen, Flick darf bleiben und bekommt von der Task-Force Rudi Völler als Sportdirektor zur Seite gestellt. Flick selbst kündigt eine große Testphase an und verzichtet unter anderem auf mehrere Stars wie Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Niklas Süle und Thomas Müller. Es folgt ein 2:0 gegen Peru. Der Effekt des Neuanfangs verpufft nach einem 2:3 gegen Belgien aber schnell wieder. Das Spiel entlarvt die Schwächen des DFB-Teams eindrücklich.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Es geht noch schlimmer Juni 2023: Es soll endlich Aufbruchsstimmung her, doch der tiefe Fall ist weiter nicht aufzuhalten. Auf ein wildes 3:3 gegen die Ukraine folgen enttäuschende Niederlagen gegen Polen (0:1) und Kolumbien (0:2). Die Experimente "sind in die Hose gegangen", wie Flick gesteht. Rücktrittsgedanken hegt er jedoch nicht: "Ich kann versprechen, dass wir im September eine andere Mannschaft sehen." Völler wirft indes die "Qualitätsfrage" auf, Flick sei aber "am Ende die ärmste Sau". Begleitet werden die schlechten Ergebnisse von der Nicht-Nominierung von dem laut Flick nicht fitten Niklas Süle, die beim Spieler selbst für Entrüstung und in den Medien für Diskussionsstoff sorgen.

© getty Hansi Flick - Absturz nach Triple-Sieg: Untergang statt Reaktion September 2023: Flick sucht seine "Kernmannschaft" für die EM, der Stimmungsumschwung soll eingeleitet werden. Dennoch verzichtet er auf den in München wieder gesetzten Leon Goretzka und Timo Werner. Ilkay Gündogan wird zum Kapitän ernannt. Ein großes Experiment gibt es auch noch: Joshua Kimmich wird hinten rechts eingesetzt. Doch wieder macht Japan Flick einen Strich durch die Rechnung. In Wolfsburg - ausgerechnet dort, wo er erstmals die Meisterschale in die Finger bekam und vor rund zwei Jahren sein Ende bei den Bayern verkündet hatte - kommt das DFB-Team mit 1:4 unter die Räder. Damit bricht Flick auch sein Versprechen von einer "anderen Mannschaft". Flick lobt anschließend die Qualität der Japaner, die sich zu seinem persönlichen Albtraum entwickelt haben, und sieht sich weiter als richtigen Mann für die Mission Heim-EM. "Ich finde, wir machen das gut und ich bin der richtige Trainer", sagt er trotzig.