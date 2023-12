DFB-Team: "Der soll nicht uns hier den Scheiß machen lassen!" Der steinige Weg zum Sommermärchen 2006

© imago

Bundestrainer in der Kritik: "Grinsi Klinsi! Was gibt's da zu lachen?"

Wie gesagt: Die deutsche Mannschaft hatte es dem späteren Weltmeister in Florenz tatsächlich sehr leicht gemacht, bereits nach einer halben Stunde hatte es nach teils slapstickartigen Abwehrfehlern 0:3 gestanden, der junge Innenverteidiger Robert Huth vom FC Chelsea verlor in der Folge seinen Stammplatz an Christoph Metzelder, die Nationalmannschaftsgeschichte des ohnehin schon tragischen Jahrhunderttalents Sebastian Deisler endete in Florenz.

Doch dass es in der allgemeinen Empörung nach dieser Pleite nur vordergründig um die desolaten sportlichen Leistungen der Spieler ging, wurde damals schon bei einem Blick auf die Titelseite der Bild klar: "Grinsi Klinsi. Was gibt's da zu lachen?", stand da wenig subtil. Und im Innenteil des Blattes: "Fußball-Deutschland liegt 98 Tage vor der WM am Boden. Und was macht Bundestrainer Jürgen Klinsmann (41)? Grinst und kichert im TV und bei der Pressekonferenz."

Dabei hatte sich Klinsmann damals unmittelbar nach dem 1:4 für den genau umgekehrten Weg entschieden als DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem jüngsten 0:2 gegen Kolumbien: Klinsmann hatte die Fehler seiner Spieler präzise benannt und sachlich, aber gnadenlos zerpflückt, gleichzeitig seiner Mannschaft aber das vollste Vertrauen für das anstehende Turnier ausgesprochen. Kurz: Die Analyse des Spiels war nicht nur für Klinsmanns nicht unbedingt hohe Standards ein rhetorisches Meisterstück und geradezu eine Lehrstunde in Krisenkommunikation gewesen.

Was blieb, war aber: Grinsi Klinsi! Und, wieder Auftritt Alfred Draxler: "Wenn Klinsmann jetzt wirklich in dieses Flugzeug steigt, dann sollte er am besten gleich ganz in Amerika bleiben. Dann hat er nämlich nicht begriffen, wo ein deutscher Bundestrainer 98 Tage vor einer WM hingehört - nämlich nach Deutschland!"