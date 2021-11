Zum Abschluss der WM-Qualifikation muss die deutsche Nationalmannschaft gegen Armenien ran. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Das bereits für die WM in Katar qualifizierte DFB-Team ist weiterhin motiviert und will die Qualifikationsphase heute gegen Armenien mit einem Sieg abschließen. Ob es den Deutschen gelingt, könnt Ihr in unserem Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Armenien vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das DFB-Team ist aktuell richtig gut drauf. Seit der Übernahme von Bundestrainer Hansi Flick ist Deutschland in der WM-Qualifikation ungeschlagen. Erst am vergangenen Donnerstag zerlegte Flicks Mannschaft die Auswahl von Liechtenstein mit 9:0. Heute geht es nun zum zweiten Mal gegen die Armenier, die man in der Hinrunde bereits mit 6:0 besiegte. Für die WM in Katar ist man bereits seit dem 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien qualifiziert.

Vor Beginn: Gespielt wird im Vazgen Sargsyan-Stadion in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 10. und letzten Spieltag der WM-Qualifikation. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppe J auf Armenien.

Armenien vs. Deutschland: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Auch heute ist RTL wieder für die Länderspiel-Übertragung verantwortlich, auch heute kommt das Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund zum Einsatz. Um 18 Uhr beginnt die Sendung.

Parallel dazu bietet der Privatsender bei seinem eigenen Livestreamanbieter RTL+ die Partie ebenfalls live an. Für RTL+ braucht Ihr ein Abonnement. Dieses kostet nach Ablauf des Gratismonats 4,99 Euro je Monat.

WM-Qualifikation: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag