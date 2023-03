BVB - Kommentar zum Ausscheiden von Borussia Dortmund: Die Schuld liegt beim BVB, nicht beim Schiedsrichter

Mit überdeutlichen Worten haben Spieler wie Verantwortliche von Borussia Dortmund Schiedsrichter Danny Makkelie nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Chelsea angegriffen. Doch die Kritik schießt über das Ziel hinaus - denn der BVB ist nach beiden Achtelfinalspielen verdient ausgeschieden. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Natürlich muss man den Beteiligten zugutehalten, dass ihr Puls und die Emotionen unmittelbar nach Ende eines intensiven, enorm wichtigen und von hitzigen Schiedsrichter-Entscheidungen begleiteten Spiels im roten Bereich landeten. Das ist durchaus nachvollziehbar. Es wäre auch verzeihbar - allerdings nur dann, wenn die Dortmunder in den kommenden Tagen abkühlen und sie in ihrer Analyse die wirkliche Problematik erkennen würden.

© getty

BVB erreicht bei Chelsea nicht die Leistungsgrenze

Unter dem Strich waren die Blues in mindestens drei der vier Halbzeiten dem BVB überlegen und verzeichneten in beiden Partien 34 Torschüsse - darunter zahlreiche Hochkaräter. Somit sollte sich die Borussia tunlichst an die eigene Nase fassen, so unglücklich und bitter das Ausscheiden letztlich zustande gekommen sein mag, und die sportlichen Thematiken des Ausscheidens in den Fokus rücken.

In London fehlte Dortmund nicht nur die in den vergangenen Partien so eiskalte Effizienz im Abschluss. Vor allem erreichten zu viele Spieler nicht ihre Leistungsgrenze, individuell wie als Mannschaft unterliefen der Borussia zu viele Fehler. Natürlich spielten auch die verletzungsbedingten Ausfälle der zuletzt formstarken Karim Adeyemi und Gregor Kobel sowie der frühe Verlust von Julian Brandt eine wesentliche Rolle.

Doch weder Jude Bellingham, noch Kapitän Marco Reus, um zwei Leistungsträger zu nennen, waren am Dienstagabend in der Lage, sich zu zeigen, voranzugehen und das Team über diese Hürden zu tragen. So wurde der Qualitätsunterschied zu den Blues deutlich, die taktisch wie mannschaftlich sicherlich nicht herausragend waren, aber eine höhere individuelle Qualität aufs Feld brachten - bereits im Hinspiel war dies zu erkennen.

BVB-Duelle mit Chelsea zeigten taktische Schwächen auf

Die Duelle mit Chelsea legten vielmehr offen, wie wichtig gerade Brandt für das Spiel des BVB geworden ist, damit der offensive Motor läuft. Sie zeigten, dass der gelbgesperrte Wintereinkauf Julian Ryerson besser als Außenverteidiger in die Mannschaft passt als der seit Jahren defensiv irrlichternde Raphael Guerreiro.

Sie zeigten auch taktische Schwächen der Westfalen auf. Das Mittel, Emre Can als Sechser wieder nach hinten zwischen die Innenverteidiger fallen zu lassen, spielte Chelsea in die Karten. Dadurch umgingen die Hausherren das Dortmunder Pressing und es ergaben sich große Räume im Zentrum, die für Salih Özcan nicht zu schließen waren. Dazu hätte es mindestens einen weiteren Sechser benötigt.

Die "bislang wichtigste Woche dieser Saison" hat nach dem Sieg am Freitag gegen Leipzig also einen Dämpfer erhalten, den ersten im Jahr 2023. Am Samstag kann der BVB im Revierderby gegen Schalke zumindest in emotionaler Hinsicht vieles wiedergutmachen. Wie nachhaltig der sehr positive Trend der Schwarzgelben sein wird, zeigen die unmittelbar bevorstehenden Wochen, wenn die stabile Phase weiteren Prüfungen unterzogen wird.