BVB - Erkenntnisse nach dem Sieg von Borussia Dortmund gegen Chelsea

Borussia Dortmund war gegen den FC Chelsea mal wieder mit dem Glück im Bunde - und hatte in Gregor Kobel mal wieder einen starken Torhüter. Drei Erkenntnisse nach dem 1:0-Sieg des BVB.

© imago images

BVB strapaziert das Glück - und hat Gregor Kobel

Die Analysen des BVB-Siegs gegen Chelsea beinhalteten das richtige Wort. Sowohl Trainer Edin Terzic, als auch Emre Can erwähnten das "Glück", das die Borussia hatte, um am Ende den 1:0-Vorsprung ins Ziel zu retten.

Die Blues ließen gleich mehrfach Großchancen liegen und waren phasenweise dominant, doch sie brachten den Ball nicht im Tor unter. Das lag einerseits am eigenen Unvermögen, andererseits schlicht am Gegenteil von Glück: nämlich Pech - wie beim Lattentreffer von Joao Felix in der ersten oder dem von Can von der Linie gekratzten Schuss von Kalidou Koulibaly in der zweiten Halbzeit.

Dortmund konnte sich jedoch auch zum wiederholten Male auf Gregor Kobel verlassen. Der Torhüter ist der konstanteste Spieler beim BVB in dieser Saison und kommt in nun 23 Pflichtspielen auf bereits elf Weiße Westen - eine mehr als in der kompletten vergangenen Spielzeit in 40 Partien.

Gegen Chelsea gelangen dem Schweizer sieben Paraden. Das ist für ihn ein neuer persönlicher Rekord in einem Champions-League-Spiel. "Gregor ist in einer herausragenden Form und wir wissen: Wenn wir ihn brauchen, können wir uns auf ihn verlassen", sagte Terzic.

BVB schon zum siebten Mal von Fortuna geküsst

Der Dortmunder Coach ist in dieser Saison durchaus von Fortuna geküsst. Die Begegnung gegen die Londoner war bereits die siebte, in der der BVB das Glück arg strapazierte. Zuvor war dies bei den siegreichen Ligapartien gegen Leverkusen, in Freiburg, Frankfurt und Mainz, beim Pokal-Auftritt in Hannover oder dem Remis gegen den FC Bayern der Fall. Auch beim kürzlichen Dreier bei Werder hätte das Pendel in die andere Richtung ausschlagen können.

Es hängt weiter einiges am seidenen Faden bei der Borussia, doch der Lauf von nun sieben Siegen in sieben Spielen 2023 kommt natürlich wiederum nicht von ungefähr. Dortmund profitiert von der stark verbesserten Personalsituation, der hohen Effizienz in der Offensive und der großen Leidenschaft beim Verteidigen.

Er schließe es nicht aus, dass es im weiteren Saisonverlauf auch wieder zu Wellenbewegungen in den Leistungen des BVB komme, sagte Sebastian Kehl am Mittwochabend. "Wir müssen heute liefern", forderte der Sportdirektor zudem. Dem kam die Mannschaft nach - und auch wenn es sich plump anhören mag: Das ist es, was am Ende zählt.