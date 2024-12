VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

In der Champions League stehen die Partien des sechsten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der VfB Stuttgart am heutigen Mittwoch, den 11. Dezember, mit den Young Boys aus Bern zu tun. Die Begegnung in der Stuttgarter MHP Arena wird um 21.00 Uhr angepfiffen.

Beide Mannschaften dürften über die bisherige Champions-League-Saison enttäuscht sein. Der VfB Stuttgart ist aktuell mit vier Punkten auf dem 27. Platz der Tabelle. Die Schweizer haben noch keinen einzigen Zähler auf dem Konto, sind 36. und damit letzter der Tabelle. Mit Mannschaften, die bis dato keinen Punkt haben hat der VfB allerdings keine guten Erinnerungen. Auch Roter Stern Belgrad hatte bis zum Duell am 5. Spieltag gegen die Schwaben noch keine Punkte. Die Serben überrannten den VfB und gewannen deutlich mit 5:1.

Kann der VfB Stuttgart wichtige Punkte in Richtung Playoffs einfahren, oder bescheren sie der nächsten Mannschaft die ersten Punkte?

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dafür zu sehen bekommt!