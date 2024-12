Champions League, Übertragung 6. Spieltag: Wo läuft die CL heute live im Free-TV und Livestream?

Wie an jedem CL-Dienstag ist DAZN die erste Anlaufstelle. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele und auch die Konferenz, bis auf ein einziges. Ausgewählte Partien sind im linearen Pay-TV auf DAZN 1 und DAZN 2, die anderen könnt Ihr wie gewohnt per Stream in der App oder Website verfolgen. Zugriff bekommt Ihr mit einem Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.

Aufgepasst: Bis zum Ende der Woche (15. Dezember) könnt Ihr bei Abo-Abschluss in den nächsten beiden Monaten je 33 Prozent sparen. Anstelle von 44,99 Euro zahlt Ihr also nur 29,99 Euro für DAZN Unlimted - zudem könnt Ihr nach einem Monat wieder problemlos kündigen.

Die Begegnung Schachtar Donezk vs. Bayern München ist exklusiv auf Amazon Prime Video verfügbar.