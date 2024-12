Schachtar Donezk vs. FC Bayern München, Stadion und Ort: Wieso findet das Champions League Spiel auf Schalke statt?

Das letzte Spiel in der Arena auf Schalke liegt bereits eine Weile zurück. Im November 2022 spielte der Rekordmeister zuletzt bei Schalke 04, bevor dann der Abstieg der Königsblauen in die zweite Liga folgte. In dieser Saison werden jedoch wieder Spiele in der Veltins-Arena ausgetragen. Grund dafür ist der russische Angriffskrieg in der Heimat von Schachtar Donezk. Der Verein muss für seine Heimspiele in ein anderes Stadion ausweichen. Deshalb finden die internationalen Spiele von Donezk in dieser Saison in Gelsenkirchen statt.

Bereits 2014 musste Schachtar Donezk, einer der führenden Fußballvereine der Ukraine, wegen des Krieges in der Ostukraine seine Heimatstadt verlassen. Seitdem trägt der Club seine Spiele an verschiedenen Orten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes aus. In der letzten Saison fanden ihre Heimspiele in der Champions League im Volksparkstadion des Hamburger SV statt.