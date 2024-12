Schachtar Donezk vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB in der Champions League im TV und Livestream?

Wie dienstags üblich läuft eine ausgewählte Partie bei Prime Video. Am heutigen Dienstag steht das Spiel des FC Bayern in der Champions League an. Der kostenpflichtige Streamingdienst begleitet am Abend den Gastauftritt der Münchner gegen Shakhtar Donezk aus der Schalker Veltins Arena.

Alle weiteren Begegnungen könnt Ihr bei DAZN verfolgen.

Um die Champions League beim Pay-TV-Anbieter sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. DAZN Unlimited (34,99 Euro pro Monat) ist hierfür das Paket, welches die Königsklasse inkludiert.

DIE CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Aufgepasst: Bis zum Ende der Woche (15. Dezember) könnt Ihr bei Abo-Abschluss in den nächsten beiden Monaten je 33 Prozent sparen. Anstelle von 44,99 Euro zahlt Ihr also nur 29,99 Euro für DAZN Unlimted - zudem könnt Ihr nach einem Monat wieder problemlos kündigen.