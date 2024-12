Juventus Turin vs. Manchester City, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Am 6. Spieltag der Champions League kommt am heutigen Mittwoch, den 11. Dezember, zu einem absoluten Topspiel. Juventus Turin empfängt im Allianz Stadium Manchester City, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Namentlich ein echter Kracher, tabellarisch empfängt der 19. den 17. Beide Mannschaften können die Punkte also sehr gut gebrauchen.

Juventus Turin konnte die ersten beiden CL-Spiele gewinnen (3:1 vs. PSV Eindhoven und 3:2 vs. RB Leipzig), seit dem sind die Italiener sieglos. Die einzige Niederlage kassierte die Mannschaft von Thiago Motta zuhause gegen den VfB Stuttgart (0:1). Zuletzt folgten zwei Remis (1:1 vs. Lille OSC und 0:0 vs. Aston Villa).

Manchester City steckt wohl in der größten Formkrise der vergangenen Jahre. Auch beim letzten CL-Spiel im heimischen Etihad Stadium endete die Partie gegen Feyenoord Rotterdam, trotz einer 3:0 Führung, nur 3:3 unentschieden. Am Spieltag zuvor hagelte es sogar eine 1:4 Niederlage bei Sporting Lissabon. Der Start war immerhin recht zufriedenstellend für die Mannschaft von Pep Guardiola. Nach dem Remis am ersten Spieltag (0:0 vs. Inter Mailand), folgten zwei Siege (4:0 vs. Bratislava und 5:0 vs. Sparta Prag).

