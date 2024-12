"Hatten kaum Kontrolle": Trainer Arne Slot trotz CL-Sieg gegen Girona unzufrieden mit Spielern des FC Liverpool

Trainer Arne Slot vom FC Liverpool hat den Auftritt seiner Mannschaft beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Girona mit deutlichen Worten kritisiert.

"Wir sollten höhere Standards haben, wenn wir in diesem Wettbewerb etwas erreichen wollen", begann der Niederländer, der dann ausführte: "Unsere Leistung heute hat mir nicht gefallen. Vor allem zwei Dinge: Nach jeden Ballverlust waren wir nicht aggressiv und haben sie an unser Tor gelassen. Wir hatten kaum Kontrolle."

Außerdem habe es an Intensität gemangelt, so Slot. Er ging sogar so weit, mit Blick auf die starken Spanier zu sagen: "Sie tun mir beinahe leid, denn sie verdienen mehr als die drei Punkte, die sie bisher in dieser Saison geholt haben. Aber wir haben einen unglaublichen Torhüter."

Das Sonderlob Slots bezog sich auf Alisson-Vertreter Caoimhin Kelleher, der mehrere Glanzparaden zeigte und dafür sorgte, dass Mohamed Salahs verwandelter Strafstoß in der 63. Minute ausreichte, um drei Punkte aus Girona mit nach Liverpool zu nehmen.

"Wir waren im Spiel ohne Ball nicht aggressiv genug, das Tor hat uns dann geholfen", so Slot. Vor allem Durchgang eins habe ihm nicht gefallen, nach der Pause sei es dann "ein bisschen besser" geworden.