DAZN oder Amazon Prime Video: Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Barcelona in der Champions League heute live im TV und Livestream?

In der Champions-League-Ligaphase steht der 6. Spieltag auf dem Programm. Am heutigen Mittwochabend, den 11. Dezember ist der FC Barcelona zu Gast bei Borussia Dortmund. Der BVB steht punktgleich mit Barcelona auf dem vierten Platz. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Nuri Sahin nicht nur an den Spaniern vorbeiziehen, sondern auch einen großen Schritt in Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale machen. Ob das gelingt, erfahren wir ab 21.00 Uhr, gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund.

SPOX verrät, ob Ihr die Partie bei DAZN oder Amazon Prime Video verfolgen könnt.