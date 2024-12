BVB vs. FC Barcelona, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten Borussia Dortmund und Barca in der Champions League spielen

BVB vs. FC Barcelona, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte Borussia Dortmund in der Champions League spielen

Der BVB ist auch weiterhin vom Verletzungspech geplagt. "So langsam traue ich mich gar nicht mehr, nachzufragen", sagte BVB-Trainer Nuri Sahin nach der Partie gegen Mönchengladbach (1:1), bei der er zweimal verletzungsbedingt wechseln musste und erneut keinen Auswärtssieg einfahren konnte. Die Verletzungen "scheinen irgendwie zu unserer Saison dazuzugehören".

Niklas Süle wurde am Wochenende wegen eines Knöchelproblems ausgewechselt, auch Waldemar Anton ist aufgrund einer Muskelverletzung nicht einsatzfähig. Durch die Verletzungen von Niklas Süle und Waldemar Anton dürfte Emre Can gegen den FC Barcelona zurück in die erste Elf von Borussia Dortmund rücken.