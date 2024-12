BVB vs. FC Barcelona heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Barca in der Champions League im TV und Livestream?

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt Borussia Dortmund am heutigen Mittwochabend, den 11. Dezember, den FC Barcelona. Der Anpfiff des Duells am 6. Gruppenspieltag im Dortmunder Signal Iduna Park ertönt um 21 Uhr.

Beide Mannschaften sind voll auf Kurs Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Sowohl der BVB, als auch der FC Barcelona haben zwölf Punkte auf dem Konto. Einzig das bessere Torverhältnis schiebt die Spanier auf Platz drei, während Dortmund aktuell vierter ist.

SPOX verrät Euch, wo Ihr den CL-Kracher im TV und Livestream sehen könnt.