Angriff von Nürnberg-Fans? Warnung an Anhänger des FC Bayern München vor Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk auf Schalke

Die Fan-Gruppierung "Südkurve München" hat die eigenen Anhänger des FC Bayern vor dem Duell mit Schachtar Donezk in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) vor "25 bis 30" angereisten Ultras des 1. FC Nürnberg gewarnt.

"Wir haben aus verschiedenen Quellen gehört, dass es morgen in Gelsenkirchen zu Spannungen kommen könnte. Speziell soll es Hinweise geben, dass sich Ultras Nürnberg (UN) auf den Weg machen und gezielt Stress suchen", hieß es in einem am Montag veröffentlichten Beitrag der Gruppierung.

Zweitligist Nürnberg pflegt eine Fan-Freundschaft zum FC Schalke 04, dessen Stadion im Zuge des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine Donezk als Heimspielstätte dient. Die Situation könne daher "brenzlig" werden. Zudem wurde unter anderem das Tragen von neutraler Kleidung empfohlen.