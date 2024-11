Niederlage bei Inter Mailand: RB Leipzig droht frühes Aus in der Champions League

Leipzig über 90 Minuten zu harmlos gegen Inter

Inter kontrollierte den Ball, ließ ihn immer wieder ansehnlich durch die RB-Reihen laufen. Und durfte andererseits nach zu leichtfertigen Leipziger Ballverlusten schnell umschalten. Immer wieder segelten Bälle gefährlich in den deutschen Strafraum, Federico Dimarco (8.) prüfte Torwart Peter Gulacsi mit einer Mischung aus Flanke und Schuss erstmals ernsthafter.

Leipzig war in dieser Phase fast ausschließlich defensiv gebunden, hielt in den Zweikämpfen zwar dagegen, agierte aber dann, wie so oft in den vergangenen Wochen, äußert unglücklich. Als Dimarco einen Freistoß scharf von der Seite vor das Tor zirkelte, fälschte ihn Lukeba ins eigene Netz ab. Der Treffer hatte sich abgezeichnet, wobei Inter beinahe sofort nachlegte.

Erst auf der Linie klärte Christoph Baumgartner einen Kopfball des Ex-Münchners Benjamin Pavard (31.) nach Freistoß-Vorlage von Hakan Calhanoglu. Im folgenden Getümmel klärten die Sachsen die Situation im Verbund, aber Entlastung oder gar die Kreation von Großchancen wollte ihnen bis zur Pause kaum gelingen, wobei auch danach zunächst Mailand dominierte.

Gleich fünf Minuten nach Wiederanpfiff setzte Dimarco Weltmeister Lautaro Martinez (50.) in Szene, der Argentinier zielte jedoch daneben. Wie im ersten Durchgang schon zwang Mailand die Gäste in die eigene Hälfte - und strahlte Gefahr aus. Gulacsi parierte einen Fernschuss von Calhanoglu (54.) aufmerksam, wenig später köpfte Martinez Sturmpartner Mehdi Taremi (57.) knapp über das Tor. Die bis dato beste Leipziger Möglichkeit vergab Jungprofi Antonio Nusa (69.), der aus zwölf Metern an Inter-Torwart Yann Sommer scheiterte.