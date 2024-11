Gute Laune beim Abschlusstraining: Frohe Botschaft für den FC Bayern vor dem Spiel gegen PSG in der Champions League

Der 20-Jährige nahm am Montag auch am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) teil, Pavlovic sprühte dabei vor guter Laune.

Wann der Mittelfeldspieler wieder einsatzfähig sein wird, ist allerdings offen. Nach seiner Schlüsselbein-Operation wegen seiner Verletzung aus dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart sei bei Zweikämpfen Vorsicht geboten, hatte Trainer Vincent Kompany zuletzt betont. Pavlovic hatte bereits am vergangenen Montag erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert.