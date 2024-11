Trotz polizeilicher Ermittlungen: Wer ist Real Madrids Raúl Asencio, der gegen den FC Liverpool Startelfdebüt in der Champions League feiert?

Am sechsten Spieltag der Champions League wird Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti gegen den FC Liverpool Youngster Raúl Asencio erstmals in der Königsklasse in der Startaufstellung aufbieten.

Der 21-jährige Innenverteidiger kommt normalerweise für die Zweitvertretung der Königlichen zum Einsatz, wird aber aufgrund der vielen Verletzten in Reals Defensive gegen die Reds von Anfang an spielen. Madrid muss mit David Alaba, Eder Militao und Dani Carvajal derzeit auf gleich drei wichtige Stammspieler verzichten.

In der Liga durfte Raúl bereits zweimal von Beginn an ran. Bei den Spielen gegen CA Osasuna (4:0) und CD Leganés (3:0) machte er dabei eine gute Figur und sorgte dafür, dass die Madrilenen ohne Gegentor blieben. Beim Auswärtsspiel in Leganés bereitete er sogar einen Treffer vor.

Diese beiden Partien sind auch seine bis dato einzigen Auftritte in der ersten Mannschaft. Für Real Madrid Castilla stand er in dieser Spielzeit elfmal auf dem Platz.