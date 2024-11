Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einer kleinen Durststrecke fand der VfB am Wochenende in der Bundesliga mit einem 2:0-Erfolg über den VfL Bochum wieder auf die Erfolgsspur. Auch in der Königsklasse brauchen die Schwaben langsam eine Wende, mit nur einem Sieg nach vier Spieltagen wären sie nach aktuellem Stand raus.

Vor Beginn: Gespielt wird heute im Rajko Mitic (Belgrad), und zwar ab 18.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und dem VfB Stuttgart!