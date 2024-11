"Ich will mich selbst verletzen": Auftritt von Pep Guardiola nach Drama um Manchester City sorgt für Aufsehen

Nachdem Manchester City am Dienstagabend auf historische Art und Weise einen Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam verspielte, sah man Trainer Pep Guardiola mit einem deutlich sichtbaren Kratzer auf der Nase und mehreren Striemen am Kopf. Den Grund dafür verriet der Spanier auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Von einem Reporter auf die Verletzungen angesprochen, erklärte Guardiola zum Kratzer auf seiner Nase: "Ich habe mir die Stelle mit meinem Fingernagel aufgerissen." Nach einer kurzen Pause fügte er mit einem gequälten Lachen an: "Ich will mich selbst verletzen." Daraufhin verließ er die Pressekonferenz.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

City führte in der wichtigen Partie nach einem Doppelpack von Erling Haaland und einem Tor von Ilkay Gündogan eine Viertelstunde vor dem Ende mit 3:0 und wirkte schon wie der sichere Sieger. Doch dann kam Feyenoord noch einmal zurück: Tore von Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez und David Hancko sorgten dafür, dass City den Sieg noch verspielte und am Ende nur mit einem 3:3 dastand. Es war das erste Mal in der Geschichte der Champions League, dass eine Mannschaft, die zur 75. Minute noch mit drei Toren vorne lag, das Spiel am Ende nicht gewinnen konnte.