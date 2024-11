Schon wieder ohne Gegentor: Ex-Bayern-Keeper Yann Sommer stellt Champions-League-Rekord auf

Yann Sommer: Wechsel zu Inter war ein voller Erfolg

Yann Sommer war im Januar 2023 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München gewechselt, um den langzeitverletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Allerdings konnte er dort nur bedingt an seine starken Leistungen bei den Fohlen anknüpfen und ging schon im folgenden Sommer nach Mailand, für eine Ablöse von knapp sieben Millionen Euro. Bei Inter hat Sommer noch Vertrag bis 2026.

Gegen die Gunners musste Sommer am Mittwoch insgesamt vier Schüsse auf sein Tor abwehren. In der neuen CL-Tabelle stehen die Nerazzurri mit zehn Punkten aus vier Spielen aktuell auf dem fünften Platz. In der Serie A liegt Inter mit 24 Punkten aus elf Spielen einen Zähler hinter Tabellenführer Napoli.

Inter empfängt Neapel am Sonntagabend zum Spitzenspiel in der Serie A. Nach der Länderspielpause steht dann ein Spiel in Verona und anschließend das Champions-Leage-Duell mit RB Leipzig an. Aus der Nationalmannschaft der Schweiz war Sommer nach der EM 2024 zurückgetreten.