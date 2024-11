Inter Mailand vs. RB Leipzig, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Am 5. Spieltag der Champions League muss RB Leipzig am heutigen Dienstag, dem 26. November, bei Inter Mailand ran. Anpfiff im Mailänder Giuseppe Meazza Stadion ist um 21.00 Uhr.

Der Trend bei RB Leipzig zeigt nach der 3:4 Niederlage in Hoffenheim am vergangenen Samstag weiter nach unten. Drei der letzten vier Pflichtspiele wurden verloren, lediglich ein Punkt zuhause gegen Gladbach am 10. Spieltag wurde eingefahren. Der Abstand zu den Bayern ist damit auf acht Punkte angestiegen und Frankfurt ist in der Tabelle vorbeigezogen. Die Situation in der Champions League sieht noch dramatischer aus. Vier Spiele - vier Niederlagen. Die Spiele gegen Atletico, Juventus, Liverpool und Celtic wurden allesamt verloren. RB ist damit eine der fünf Mannschaften, die noch keinen Zähler auf dem Tableau haben.

Bei Inter Mailand hingegen läuft es bestens. In der Liga steht man mit 28 Punkten nur einen Punkt hinter Tabellenführer Napoli. Auch in der Champions League ist die Mannschaft von Simone Inzaghi mit zehn von möglichen 12 Punkten auf einem starken fünften Tabellenplatz. Heute trifft Inter (formstark) auf RB (formschwach) - eine klare Angelegenheit oder kann Leipzig die Überraschung gelingen?

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dafür sehen könnt.