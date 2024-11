FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Mit dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen treffen in der Champions League zwei bis dato ungeschlagene Teams aufeinander. Ab 21 Uhr geht es am heutigen Dienstag (5. November) im Anfield Stadium in Liverpool zur Sache.

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen, Ergebnissen und Tabellen.

Aber ist heute DAZN oder Prime Video zuständig? SPOX hat die Antwort.