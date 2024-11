FC Bayern München, Champions League Ligaphase: Kann der FCB noch weiterkommen? Modus

Der FC Bayern spielt, wie alle 36 teilnehmenden Mannschaften, insgesamt acht Spiele in der Ligaphase. Beendet der Rekordmeister die Phase unter den besten Acht, sichern er sich einen Platz im Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde um die restlichen acht Tickets. Ab dem Achtelfinale geht es dann wie gewohnt im Hin- und Rückspiel weiter. Das Finale findet am 31. Mai in der Allianz Arena in München statt.