"Er hat einen Riecher gehabt": Dietmar Hamann gratuliert Toni Kroos nach Real Madrids Niederlage beim FC Liverpool

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat Toni Kroos (34) dafür gelobt, zum richtigen Zeitpunkt abgetreten zu sein – und in dem Zuge auch deutliche Worte für Routinier Luka Modric (39) gefunden. Kroos' Ex-Klub Real Madrid steckt in der Champions League spätestens nach dem 0:2 beim FC Liverpool am Mittwochabend in einer Krise.

In seiner Funktion als Experte bei Sky wurde Hamann gefragt, ob es Real noch immer nicht geschafft habe, Kroos zu ersetzen. Mit einem Lächeln meinte der CL-Sieger von 2005: "Er hat einen Riecher gehabt. Es ist auch eine Qualität, den richtigen Zeitpunkt (für den Rücktritt, d. Red.) zu finden." Dann führte er aus: "Vielleicht hätte Modric auch sagen sollen: 'Ich habe nochmal die CL gewonnen, das war's jetzt.' Die Zeit kann keiner aufhalten."

Für Hamann bekam der Kroate, der 79 Minuten lang spielen durfte, an der Anfield Road die Grenzen aufgezeigt: "Modric ist jetzt 39. Er fährt da jetzt nach Liverpool und wenn man sieht was das für Ochsen sind! Die Körperlichkeit, das Tempo - die fressen dich auf."

Hamann betonte allerdings auch, dass es aktuell nicht Reals Hauptdefizit sei, Kroos' Abgang nicht auffangen zu können. Vielmehr sei der spanische Rekordtitelträger "im Moment einfach keine Mannschaft. Und wie du das jetzt wieder hinbringst in den nächsten Wochen ..."

Real belegt aktuell in der Tabelle der Champions League einen enttäuschenden 24. Platz und muss damit sogar um die Teilnahme an den Playoffs für das Achtelfinale bangen.