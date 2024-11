Ein Schnäppchen für 60 Millionen Euro: Straft João Neves, das Supertalent ohne Schwächen von PSG, den FC Bayern doppelt ab?

João Neves ist bester Vorlagengeber der Liga und ein Zweikampf-Monster

Der Dauer-Meister der Ligue 1 setzt in dieser Saison auf "Jugend forscht", vorbei sind die Zeiten, in denen etablierte Stars wie Neymar, Lionel Messi und Co. munter zu einer Mannschaft zusammengewürfelt wurden - und er große Erfolg in der Champions League dennoch ausblieb. Nun versucht man es mit etwas mehr Plan. Dass Präsident Nasser Al Khelaifi und die Eigner aus Katar allerdings weiterhin gewisse Ansprüche hegen, zeigt sich an den Ablösesummen, die der französische Hauptstadt-Klub hinblättert. Juwel Neves wurde im Sommer für 60 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet.

Während Akteure wie Randal Kolo Muani (aktuell nur Ersatzspieler) oder Désiré Doué (noch torloser Stürmer), für die PSG ebenfalls viel Geld ausgab, eher floppen, ist der Portugiese ein absoluter Volltreffer, zumal Benfica nicht einmal auf die in der Aufstiegsklausel eigentlich festgeschriebene Summe von 120 Millionen Euro bestand. Angesichts von Neves' bisherigen Leistungen wären auch diese 120 Millionen Euro gerechtfertigt gewesen. 60 Millionen Euro wirken schon beinahe wie ein Schnäppchen.

Der 20-Jährige zeigt nach seinem Wechsel in die Ligue 1 keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Ganz im Gegenteil: Mit acht Scorerpunkten (zwei Tore, sechs Vorlagen) ist er nach 13 Spielen sogar der zentrale Mittelfeldspieler mit den meisten Torbeteiligungen der Ligue 1. Eine bemerkenswerte Entwicklung, denn wenn es bei Neves vor dieser Saison etwas zu kritisieren gab, dann die recht dünnen Zahlen bei den Torbeteiligungen. In der Liga Portugal hatte er letzte Saison nur drei Tore und zwei Vorlagen sammeln können.

Bei PSG glänzt er allerdings nicht nur mit den Vorlagen (Liga-Höchstwert). Bei erfolgreichen Zweikämpfen und im Pressing-Verhalten ist er laut den StatsBomb-Zahlen von FBREF besser als 98 Prozent aller zentralen Mittelfeldspieler der Top-5-Ligen in Europa. Übertroffen wird er hier von einem Spieler des FC Bayern München - von Palhinha eben, der das Duell der beiden Zweikampfmonster jedoch verletzt verpassen wird. Doch während Palhinha als Prototyp einer Holding Six in erster Linie ein großartiger Zweikämpfer ist, ist Neves so viel mehr.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zuletzt klappte es beim Super-Talent auch mit eigenen Toren. Am Freitagabend führte Neves seinen Klub gegen den FC Toulouse in einem langen offenen und umkämpften Spiel zum 3:0-Erfolg. Sein Führungstreffer ware eines der Kategorie Traumtor. Nach einer Hereingabe von Achraf Hakimi lauerte der Mittelfeldmann an der Strafraumkante und versenkte den Ball per Volleyabnahme im linken unteren Eck. "Vor allem die Art und Weise, wie wir heute Abend gewonnen haben, gibt uns noch mehr Selbstvertrauen für die nächsten Spiele", sagte Neves später. Der 1,74-Meter-Mann geht auch in der Mixed Zone voran.

Auf dem Platz jedenfalls gibt er den Takt im Mittelfeld vor. Ob auf der Sechser - oder Achterposition, als starker Zweikämpfer, seht guter Scorer oder überragender Passgeber (durchschnittliche Passquote von 91 Prozent in der bisher 13 Ligaspielen).

Auch defensiv hat der 20-Jährige extrem viel Einfluss, knapp sechsmal pro Spiel erobert er laut FBREF den Ball, er wird weniger als einmal pro Partie überspielt und besticht trotz einer geringen Körpergröße für einen Sechser mit seiner enormen Zweikampfstärke. So glänzt der 20-Jährige derzeit sowohl offensiv als auch defensiv.

"Ich denke, diese Vielseitigkeit ist gut für meine Entwicklung. Dass ich bei PSG auf mehreren Positionen spielen kann, war einer der Gründe, hierher zu kommen." Und nicht zum FC Bayern, doch dazu gleich mehr.