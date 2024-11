Champions League, Übertragung 5. Spieltag: Wo läuft die CL heute live im Free-TV und Livestream?

Die grundsätzliche Aufteilung in der Champions League ist leicht erklärt: Prime Video zeigt an jedem Spieltag ein Dienstagsspiel, den Rest übernimmt DAZN. Im Free-TV laufen, mit Ausnahme des Finales, also keine Begegnungen mehr.

Heute strahlt Prime Video das Heimspiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain aus. Die Vorberichte beginnen schon um 20 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, das Duo Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentiert.

Den gesamten Rest - also auch RB Leipzig vs. Inter Mailand sowie Bayer 04 Leverkusen vs. RB Salzburg - findet Ihr nur bei DAZN. Genau wie beim Amazon-Dienst braucht Ihr auch hier ein Abonnement, und zwar von DAZN Unlimited.

Champions League heute live: Die Übertragungen am Dienstag im Überblick