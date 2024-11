"Bessere Version von Erling Haaland": Rafael van der Vaart adelt schwedischen Durchstarter

Viktor Gyökeres: 20 Tore in 16 Spielen

Gyökeres schnürte am Wochenende gegen Estrela in der portugiesichen Liga gerade erst einen Dreierpack. Er wird nun am Dienstag in der Champions League gegen den amtierenden englischen Meister antreten.

Der 26 Jahre alte Aufsteiger von Sporting zeigt seit Beginn der Saison 2024/25 eine großartige Form und hat in 16 Pflichtspielen 20 Tore erzielt.

Gyökeres soll das Interesse von Premier-League-Riesen wie Arsenal, Liverpool und natürlich Manchester United geweckt haben, wo sein aktueller Trainer Rúben Amorim in Kürze Erik ten Hag ersetzen wird. Auch dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt.

In der neuen Champions-League-Tabelle belegt Sporting Lissabon mit sieben Punkten aus drei Spielen aktuell den achten Rang. Manchester City hat ebenso viele Zähler gesammelt, steht aufgrund des besseren Torverhältnisses aber auf Platz drei.