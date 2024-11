Bayer Leverkusen vs. RB Salzburg, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Bayer 04 Leverkusen empfängt am 5. Spieltag RB Salzburg. Anpfiff am heutigen Dienstag, dem 26. November, ist um 21.00 Uhr. Gespielt wird in der BayArena in Leverkusen.

Die Mannschaft von Xabi Alonso steht mit möglichen sieben von zwölf Punkten auf Platz 13 der Tabelle. Zwei Siege gab es an den ersten beiden Spieltagen (0:4 bei Feyenoord Rotterdam und 1:0 zuhause gegen den AC Milan). Danach folgte ein Remis bei Stade Brest und zuletzt eine herbe 0:4-Klatsche beim formstarken FC Liverpool. Gegen RB Salzburg soll mal wieder ein Sieg her! Einen Sieg könnten auch die Gäste aus Salzburg gut gebrauchen. Nach drei Niederlagen zum Start (0:3 in Prag und 0:4, sowie 0:2 zuhause gegen Brest und Zagreb) konnte die Mannschaft von Pepijn Lijnders einen wichtigen Auswärtserfolg bei Feyenoord Rotterdam (1:3) einfahren. Wer holt sich heute die Punkte?

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dafür sehen könnt.