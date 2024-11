Auf der Jagd nach CR7 und Lionel Messi: Robert Lewandowski schrammt an Meilenstein vorbei - Hansi Flick reagiert

Hansi Flick: "Ich denke über solche Dinge nicht nach"

Für Barcelona und Lewandowski stehen nun ein LaLiga-Spiel gegen Real Sociedad und die letzte Länderspielpause des Jahres an. Die Chance, den 100. Treffer in der CL zu markieren, bietet sich Lewandowski am 26. November in einem Heimduell mit Stade Brest.

Flick meinte: "Ob es es besser für ihn ist, die 100 Tore zuhause zu schaffen? Ernsthaft: Ich denke über solche Dinge nicht nach. Wichtig ist, dass der Spieler im bestmöglichen Zustand ist - und wir haben am Sonntag wieder ein Spiel."

Lewandowski ist seit Wochen in bestechender Form. Er erzielte in dieser Saison bereits 19 Tore in 16 Spielen. Dazu lieferte der 36-Jährige noch zwei Vorlagen.