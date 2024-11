Sturm Graz vs. FC Girona Champions League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Die allermeisten Spiele der Königsklasse werden in Österreich exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Ausnahme: An jedem CL-Mittwoch darf sich Canal+ eine Partie zur Übertragung aussuchen, und heute ist die zwischen Sturm Graz und dem FC Girona. Sowohl online als auch im linearen TV braucht Ihr dafür ein Abonnement.

Und in Deutschland? Da findet Ihr alle Mittwochsspiele bei DAZN. Pünktlich zum Anpfiff von Graz vs. Girona wird Euch Kommentator Christoph Stadtler in Empfang nehmen - auch hier ist aber ein Abo vonnöten. DAZN Unlimited ist das richtige Paket.