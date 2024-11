36.000 Ticketanfragen für die Champions League zurückgezogen! Fans des FC Bayern München reagieren mit drastischer Maßnahme auf zu hohe Preise

FC Bayern München: Donezk erhöht Preise drastisch

Aufgrund eines Topspiel-Zuschlags hob Donezk den Preis für eine Sitzplatz-Karte auf 105 Euro an. Zum Vergleich: Gegen Atalanta Bergamo Anfang Oktober forderten die Ukrainer noch 28 Euro, für den kommenden Mittwoch gegen die Young Boys Bern wurden 31 Euro aufgerufen für ein Ticket in der Arena des Zweitligisten FC Schalke 04, wo Donezk wegen des russischen Angriffskrieges im Donbass in der Champions League in dieser Saison seine Heimspiele austrägt.

Im Stehbereich soll das billigste Ticket für die Bayern-Fans stolze 52 Euro betragen - das Doppelte, was Donezk von den Bern-Anhängern haben möchte.

Das Fehlen von weiten Teilen der Südkurve ist besonders schmerzhaft, da die Anreise vergleichsweise kurz und günstig ausgefallen wäre.

Bevor die Bayern in der Königsklasse auf Donezk treffen, steht am kommenden Mittwoch das Heimspiel gegen Benfica Lissabon an.