"Sein Fußballverstand ist unglaublich": Sonderlob für Kai Havertz nach Sieg des FC Arsenal

"Sein Fußballverstand und seine Arbeitsmoral sind unglaublich", sagte Gunners-Coach Mikel Arteta nach dem 2:0 (2:0)-Sieg gegen Paris Saint-Germain über seinen Torjäger.

Havertz, der den Premier-League-Klub in der 20. Minute per Kopf in Führung gebracht hatte, habe "unglaublich viel geleistet", sagte Arteta: "Jetzt ist er eine echte Gefahr im Strafraum. Er ist im Moment einer unserer wichtigsten Spieler."