"Eines der schlechtesten Spiele, das ich von ihm gesehen habe": Pep Guardiola mit Klartext zu Ilkay Gündogan

"Er hat auf dem Niveau gespielt, das wir von ihm kennen. Das Spiel gegen Newcastle (1:1 am vergangenen Samstag, Anm. d. Red.) war eines der schlechtesten, die ich in den vergangenen acht oder neun Jahren von ihm gesehen habe. Aber das passiert", sagte Guardiola nach dem 4:0-Sieg von Manchester City in der Champions League bei Slovan Bratislava am Dienstag über Ilkay Gündogan.

Gündogan brachte die Engländer in der Slowakei mit seinem Tor in der 8. Minute auf Kurs. Phil Foden (15.), Erling Haaland (58.) und James McAtee (74.) sorgten für den Endstand.

"Er braucht den Rhythmus, er muss spielen", ergänzte Guardiola mit Blick auf den ehemaligen DFB-Kapitän: "Er ist so ein intelligenter Spieler und hat unabhängig von seinem Tor ein fantastisches Spiel gemacht."