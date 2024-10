Mit nur 24 Jahren: Erling Haaland überholt Neymar und zieht mit einer Legende des FC Chelsea gleich

Erling Haaland wechselte vom BVB zu Manchester City

Haaland wechselte im Sommer 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City. Seitdem hat er in 110 Pflichtspielen 103 Treffer erzielt sowie 14 Tore vorbereitet.

Am kommenden Wochenende trifft Manchester City in der Premier League auf den FC Southampton. Danach steht eine Partie im Carabao Cup gegen Tottenham Hotspur an. Das nächste Spiel in der Königsklasse findet am 5. November gegen Sporting aus Lissabon statt.