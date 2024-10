ManUnited abgelöst! Manchester City knackt Rekord in der Champions League

Manchester City trifft nun auf Southampton, Tottenham und Sporting

Später schlug Haaland noch einmal zu, erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Abend und erhöhte damit seine Bilanz auf 44 Tore in der Champions League. Damit hat er weitere Schritte in der Torschützenliste der CL gemacht und dort Neymar hinter sich gelassen.

John Stones erzielte mit einem Kopfball sein zweites Tor in Folge. Matheus Nunes machte den Sieg mit einem verwandelten Elfmeter perfekt.

Am kommenden Wochenende trifft Manchester City in der Premier League auf den FC Southampton. Danach steht eine Partie im Carabao Cup gegen Tottenham Hotspur an. Das nächste Spiel in der Königsklasse findet am 5. November gegen Sporting aus Lissabon statt.