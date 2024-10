FC Barcelona: Die Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick vor dem CL-Spiel gegen den FC Bayern München JETZT im Liveticker

Flick über den Spielstil: "Jetzt haben sie mich schon zu sehr in diese Erklärung hineingebracht. Der Trainer hat eine Idee und möchte den Spielstil durchsetzen. Wir möchten die Dinge besser machen als der Gegner. Es ist wichtig, den Gegner unter Druck zu setzten und hinten gut zu verteidigen. Wir brauchen Druck auf den Ball und müssen schauen, dass wir möglichst wenig Fehler machen."

Flick über vergangene Duelle mit Bayern: "Die Vergangenheit ist egal. Was heute ist, zählt. Wir haben Einfluss darüber, was morgen passiert. Wir möchten Bayern natürlich bezwingen."

Flick über Atletico-Spiel in Miami: "Ich bin einer der nicht in der Vergangenheit oder Zukunft lebt. Ich weiß nicht, wie das entschieden wird. Der Fokus liegt auf Bayern."

Flick über de Jong: "Unser Plan war es, dass er gegen Sevilla spielt, aber er hat sich nicht ganz wohl gefühlt. Er hat was gespürt. Bis auf Eric Garcia sind alle fit und haben die Chance zu spielen."

Flick über Erwartungen: "Ein Spiel kann immer so oder so laufen. Wir haben in Monaco gesehen, was passieren kann. Wir gehen positiv ins Spiel. Jedes einzelne Spiel ist wichtig. Bayern ist ein Team, das in guter Form ist mit hervorragenden Spielern. Das ist was wir wollen. Wir wollen uns mit den Besten messen."

Flick über Bayern: "Bayern spielt in dieser Saison einen guten Fußball. Es wird ein schweres Spiel sein, wir werden unser Bestes geben und sind bereit für morgen."

Das war's von Raphinha, Flick ist als Nächster dran.

Raphinha über verletzte Spieler, die zurückgekehrt sind: "Je mehr Spieler wir haben desto besser. Dani ist ein guter Spieler, der uns sehr hilft. Das hat er in seinen Spielen gezeigt. Viele Spieler sind zurückgekommen. Der Trainer wird Schwierigkeiten haben bei der Auswahl der Spieler, aber wir werden es leichter haben zu spielen."

Raphinha über das Aus in der vergangenen Saison: "Ich war traurig nach dem Spiel, weil ich sah, dass wir kurz davor waren, weiterzuziehen. Was in der Vergangenheit passierte, ist vorbei. Wir wollen Meister werden und den Pokal gewinnen. Wir wollen so viele Titel wie möglich gewinnen. Wir werden alles tun, diese Ziele zu erreichen. Wir müssen bereit sein, hart zu arbeiten."

Raphinha über Flicks Spielstil: "Hansi Flick ist ein Trainer, der hohes Pressing spielt. Er will den Ballbesitz so schnell wie möglich zurückerlangen. Wir sind gut darin, hohes Pressing zu spielen, anstatt tief zu stehen."

Raphinha über Gavi: "Gavi ist ein toller Mensch. Wir verstehen uns gut. Wir waren emotional und froh, ihn wieder zu sehen. Wir sind froh, dass er wieder zurück ist."

Raphinha über Brasilianer bei Barcelona: "Ich mag es nicht, verglichen zu werden. Ich bin hier, um meine eigene Geschichte zu schreiben. Alle Spieler, die mich inspiriert haben. Du hast Neymar vergessen. Er hat mir sehr geholfen. Nicht nur in der Nationalmannschaft. Sie alle haben ihre Geschichte geschrieben. Ich bin bereit, meine zu schreibe."

Raphinha über Lamine Yamal: "Wir können viel lernen. Viele Sachen sind passiert, nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch in den Jugendmannschaften. Wir lernen ständig, von den Veteranen und den jüngeren Spielern."

Raphinha über die katalanische Sprache und Kritik: "Ich verstehe es gut. Manche Worte kann ich nicht verstehen, ich tue mir immer noch schwer, es zu sprechen. Ich fühle mich gut, ich bin bereit für die Kritik. Wir müssen weitermachen."

Raphinha über die letzten Duelle mit Bayern: "Ich sehe es nicht als Chance zur Revanche an. Wir fokussieren uns auf das kommende Spiel, wir bereiten uns darauf vor, drei Punkte zu holen. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste."

Raphinha über den Gegner: "Ich glaube, wir sind besser als wir glauben. Wir müssen uns jedes Mal verbessern wollen. Es ist eine wichtige Woche für uns. Spieler, die für den Verein spielen wollen, müssen für die Aufgaben bereit sein. Solche Spiele sind die besten."

Raphinha über Kapitänsrolle: "Es ist eine Ehre, die Kapitänsbinde zu tragen. Ich versuche jedem zu helfen. Ich bin immer verfügbar. Ich bin stolz, einer der Kapitäne zu sein."

Raphinha über Transfergerüchte aus der Vergangenheit: "Ich hab die Anektdote mit dem Shirt gesehen. Menschen sollen die Spieler, die hier sind, respektieren. So ein Foto zu sehen, war nicht schön. Es war etwas respektlos in dem Moment. Die Leute können machen, was sie wollen. Ich war etwas verletzt. Ich wollte die Saison so starten in dem Wissen, dass ich auf mehreren Positionen spielbar sein muss. In der Vergangenheit hab ich 100% gegeben, jetzt gebe ich 200% für den Verein."

PK Start: Es kann losgehen. Raphinha ist als Erster dran.

vor Beginn Für Hansi Flick ist das morgige Champions-League-Spiel ein ganz besonderes. Der 59-Jährige trifft als Trainer der Katalanen nämlich auf sein Ex-Team. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann Flick von 2019 bis 2021 alles, was es zu gewinnen gibt. Seit Sommer 2024 ist er Trainer in Barcelona.

vor Beginn Die Medienrunde mit Trainer Hansi Flick startet um 13.30 Uhr

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Barcelona vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München.