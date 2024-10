"Die Schlagzeilen schreiben sich von selbst": Snoop Dogg will bei Klub aus der Champions League einsteigen

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Snoop Dogg bei Celtic Glasgow: "Ihr Maskottchen ist ein Hund, das könnte man sich gar nicht ausdenken"

Snoop sagte der Sunday Mail: "Ich finde es wunderbar, was Ryan mit Wrexham gemacht hat - es ist einfach eine großartige Geschichte. In ein Sportteam zu investieren, ist etwas, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Wenn die Möglichkeit käme, in Celtic zu investieren, wäre es verrückt, nicht einen Blick darauf zu werfen. Ich habe so viele Fußballspiele in Europa gesehen, aber ich habe noch nie Fans gesehen wie die von Celtic. Sie sind etwas ganz Besonderes."

Der Rapper weiter: "Es gibt einen Grund, warum über ihre Fans in ganz Europa gesprochen wird - die besten Spieler und Trainer der Welt sagen dir, dass es keinen Ort wie den Celtic Park gibt. Ich möchte ein Teil davon sein. Ihr Maskottchen ist ein Hund, das könnte man sich nicht ausdenken. Snoop Dogg wird Hoopy the Hound - das passt einfach perfekt. Die Schlagzeilen schreiben sich von selbst."

Reynolds hatte 2020 angefangen, in den walisischen Traditionsklub AFC Wrexham zu investieren. Eine weltweit ausgestrahlte Doku-Serie verschaffte dem Verein neue Fans, es folgte sportlicher Erfolg: 2023 und 2024 gelangen jeweils Aufstiege, aktuell spielt der Klub in der EFL League One, der dritthöchsten Spielklasse in England.

Celtic hat in Schottland bisher 54 Meistertitel gewonnen und liegt damit direkt hinter den Rangers (55). Die letzten drei Titel gingen allesamt an die Grün-Weißen.