DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 2. Spieltag am Mittwoch heute live im Free-TV und Livestream?

Wenn Ihr Euch fragt, wo eine CL-Partie ausgestrahlt wird, könnt Ihr als erstes einen Blick auf den Kalender werfen: Nur an Dienstagen darf sich Prime Video eine Begegnung zur Übertragung aussuchen, alle weiteren Partien werden exklusiv in voller Länge von DAZN gezeigt. Mittwochs ist also von vornherein klar: alle Spiele liegen bei DAZN.

Der Dienst bietet zwei verschiedene Optionen für Euch: Die Partien mit deutscher Beteiligung laufen im Pay-TV auf DAZN 1 bzw. DAZN 2, darüber hinaus könnt Ihr alle Duelle auch im Livestream über die App und Website verfolgen. Der einzige Knackpunkt ist, dass Ihr ein Abonnement von DAZN Unlimited braucht, was 34,99 Euro im Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro im Monatsabo kostet.